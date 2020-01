Ander Mirambell guanya la seva segona Copa Amèrica

Ander Mirambell, pilot d'skeleton resident a Manresa, ha aconseguit el títol de campió de la Copa Amèrica 2019-20 després de superar amb èxit la triple cita de proves, celebrades al circuit de Lake Placid, a l'estat de Nova York. Mirambell ha firmat un tercer, un quart i un sisè llocs. A més, s'ha classificat de forma matemàtica per al campionat del món que se celebrarà a Altenberg (Alemanya), entre el 23 i el 28 de febrer, i per a la Copa del Món de la propera temporada. Als 37 anys, Mirambell continua en plena forma i guanya la seva segona Copa Amèrica després de l'aconseguida en el curs 2015-16.

La regularitat és que ha permès a Mirambell assolir el seu segon títol de Copa Amèrica, sent el primer que ho aconsegueix des que ho va fer l'estadounidenc Zach Lund (2001-02 i 2003-04). A més, és el primer europeu que reedita títol. Tot plegat és un gran estímul per a Mirambell que pertén arribar als seus quarts Jocs Olímpics, els del 2022 a Pequín.

Ander Mirambell ha manifestat que "estic molt emocionat, no tinc paraules.He vingut a competir sense entrenador i he compartit informació amb els competidors xinesos. Des del 2000 només dos europeus hem guanyat la Copa Amèrica i jo he tingut la sort de fer-ho dues vegades. És al·lucinant. Tinc ganes d'abraçar a la meva família. També em recordo molt de Bernat Buscà, del meu germà Toni, de Fidel Sust i del Brian, que també ha contribuït molt a aquesta fita. I, com no, penso amb la meva mare, a la qual li encantava Lake Placid".