Carlos Sainz guanya la tercera etapa i se situa líder del Dakar

El pilot espanyol Carlos Sainz (Mini) s'ha col·locat com a líder del Dakar en la categoria de cotxes després de la seva victòria aquest dimarts a la tercera etapa, una especial de 427 quilòmetres amb sortida i arribada a la localitat costanera de Neom (Aràbia Saudita) , mentre que el nord-americà Ricky Brabec (Honda) s'ha fet amb la victòria i el liderat en la categoria de motos, on l'espanyol Joan Barreda (Honda) ha pujat fins situar-se tercer.



Sainz ha estat el millor de la jornada al finalitzar amb un temps de 3:48:01 i avantatjar en tres minuts i mig al qatarià Nasser Al-Attiyah (Toyota), mentre que l'argentí Orlando Terranova (Mini) va cedir el liderat després de perdre gairebé 13 minuts. A la general, el pilot madrileny mana amb 4:55 d'avantatge sobre Al-Attiyah i 8:09 sobre Terranova.



Després del contratemps en l'etapa d'ahir, Fernando Alonso i Marc Coma s'han recuperat amb una cinquena posició, a poc més de sis minuts de Sainz. El Toyota de Giniel de Villiers i el copilot d'Òdena Àlex Haro, vencedors de la segona etapa es van haver de conformar amb la novena plaça.





. @yamaharacingcom's @A_Vanbeveren has suffered a severe fall after just 3 km of the day's special.



He has not lost consciousness, but has been attended to by the medical team and transported by helicopter to the bivouac in Neom.#Dakar2020 pic.twitter.com/HVqMNVTZax