Clar triomf espanyol amb l'Uruguai a l'ATP Cup

L'equip espanyol ha superat la segona ronda de l'ATP Cup, que se celebra aquests dies a Austràlia, a la ciutat de Perth, en batre per un clar 3-0 l'Uruguai.

Rafa Nadal i Roberto Bautista es van imposar en els individuals als tennistes sud-americans Pablo Cuevas i Franco Roncadelli. I, després, la parella de dobles Pablo Carreño-Feliciano López també es va imposar contra Ariel Behar i Juan Martín Fumeaux. Espanya va derrotar en la primera jornada Geòrgia també per un 3-0. La fase de grups es tancara contra el Japó, el qual té la baixa del seu jugador de més talent, Kei Nishikori.

Rafa Nadal va derrotar Cuevas per la via ràpida amb parcials de 6-3 i 6-1. En seu torn, Roberto Bautista també va ser molt superior al rival, Roncadelli, al qual va derrotar per 6-1 i 6-2. En el matx de dobles, ja amb tot decidit, els espanyols es van acabar imposant en assolir uns parcials de 6-1, 3-6 i 10-3, amb una mica més de resistència per part dels rivals.