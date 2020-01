Cristiano fa tres gols però l'Inter no afluixa

L'Inter i la Juventus mantenen el frec a frec al capdavant de la lliga italiana amb 45 punts. La Juve va golejar (4-0) el Càller, amb hat-trick de Cristiano Ronaldo i un quart gol anotat per Gonzalo Higuaín. Però l'Inter va vèncer el Nàpols, el rival del Barça en la Champions, per 1-3. Van marcar Lukaku (2) i Lautaro per L'inter, i Milik pels napolitans, el momentani 1-2.