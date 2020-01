Gerard Farrés obté la victòria en la tercera etapa del Dakar en buguis

El pilot manresà Gerard Farrés ha guanyat aquest dimarts la tercera etapa del Ral·li Dakar en la categoria de buguis. De l'equip Monster Energy Can-Am, Farrés competeix amb l'igualadí Armand Monleón com a copilot i han aconseguit aquest triomf després d'un primer dia amb un vuitè lloc i un molt mal segon dia en què han perdut molt temps respecte les posicions capdavanteres, a 1 hora i 33 minuts del líder.

En un dia amb sortida i arribada a Neom, Farrés i Monleón han donat per fi el cop que esperaven i que no va arribar en les dues primeres etapes. El manresà, de 40 anys, va probar amb una nova configuració després de la llarga etapa de dilluns. La d'aquest dimarts ha estat una jornada sense incidents pels pilots del Can-Am, a diferència del que ha estat la tònica general de l'etapa.

A l'arribada a Neom, Gerard Farrés ha mostrat la seva alegria per la victòria. "Estem molt contents. Hem recuperat el feeling i hem pogut córrer a gust". El manresà considera que "encara podem millorar més" però que han donat un pas important ja que els dos primers dies "havia anat molt incòmode". D'altra banda, Armand Monleón li ha donat molt de mèrit a la victòria perquè l'ha qualificat d'una etapa "molt difícil de navegació i hem tingut un parell de notes molt complicades de trobar". Tot i així, afirma que han actuat bé en tot moment. Farrés ha lloat la figura del copilot igualadí. "L'Armand ho ha clavat", afegeix.

Gerard Farrés té un llarg recorregut en el raid que aquest any es disputa per primera vegada a l'Aràbia Saudita. El manresà, resident a Manlleu, és un dels pilots amb la distinció daurada de "pilot de llegenda". On més ha destacat ha estat en la categoria de motos. Ha participat 11 vegades sobre dues rodes i la seva fita més destacada va ser el tercer lloc que va obtenir en l'edició del 2017. La seva actuació la temporada passada també va ser molt destacada, amb un segona posició, ja en la categoria de buguis.