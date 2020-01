Ander Mirambell guanya per segona vegada la Copa Amèrica de skeleton

Ander Mirambell, pilot de skeleton resident a Manresa, va aconseguir per segona vegada en la seva carrera el campionat de la Copa Amèrica, després de superar amb èxit la triple cita de proves, celebrades al circuit de Lake Placid, a l'estat de Nova York.

Mirambell va firmar un tercer, un quart i un sisè lloc. A més, li va servir per classificar-se de forma matemàtica per al campionat del món, que se celebrarà a Altenberg (Alemanya) entre el 23 i el 28 de febrer, i per a la Copa del Món que es disputarà la propera temporada. Als 37 anys, Mirambell continua en plena forma. L'altra Copa Amèrica que va aconseguir el pilot va ser en el curs 2015-16.

Ander Mirambell va manifestar que «estic molt emocionat, no tinc paraules. He vingut a competir sense entrenador i he compartit informació amb els competidors xinesos. Des del 2000, només dos europeus hem guanyat la Copa Amèrica i jo he tingut la sort de fer-ho dues vegades. És al·lucinant. Tinc ganes d'abraçar la meva família. També em recordo molt de Bernat Buscà, del meu germà Toni, de Fidel Sust i del Brian, que també ha contribuït molt en aquesta fita. I, com no, penso amb la meva mare, a la qual li encantava Lake Placid», va afegir.