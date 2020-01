El Barça denuncia aficionats per càntics «inacceptables»

El FC Barcelona va denunciar ahir un grup d'entre 20 i 25 seguidors presents dissabte passat al miniderbi de filials per proferir «crits i càntics del tot inacceptables» que van motivar l'expulsió dels aficionats per part dels Mossos d'Esquadra. Durant el partit, una part de la graderia va proferir càntics contra la memòria de la víctima Dani Jarque, excapità de l'Espanyol (com «si Dani Jarque fa un gol, seria un gol fantasma») i també contra els seguidors del conjunt blanc-i-blau: («si alguna vegada he de matar, que sigui un periquito a Sarrià»), i fins i tot es van escoltar proclames nazis: « Sieg Heil». Mitjançant un comunicat, el conjunt blaugrana va recordar que «un cop detectades aquestes conductes» durant el partit, la seguretat del club blaugrana «va envoltar aquest grup, d'entre 20 i 25 persones», que minuts més tard «va ser expulsat del camp pels Mossos, tal com detalla l'acta del partit de dissabte».

El Barça va sol·licitar la col·laboració dels Mossos per obtenir la identificació dels participants per denunciar-los i prohibir-los l'accés a les instal·lacions del club. El Barça va afirmar que, amb aquesta decisió, continua ferm en el seu «compromís absolut amb la lluita per eradicar qualsevol comportament violent» i va condemnar públicament aquests fets.