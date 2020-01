Bol, el sudanès de 12 anys del planter manresà, és subcampió a Huelva

Paul Ater Maker Bol, jugador de 12 anys del Catalana Occident Manresa, va tancar ahir la seva participació al campionat estatal infantil per autonomies que s'ha celebrat a Huelva amb la plata, el subcampionat. Catalu-nya va ser derrotada en la final per l'equip d'Andalusia (58-68), i Bol va fer 9 punts i va atrapar 18 rebots en una final en la qual es va carregar de faltes i no va tenir la seva millors actuació. En l'estatal ha tornat a destacar com ho va fer setmanes enrere, a València, en la fase prèvia de la Minicopa ACB, en la qual va ser declarat MVP.

Bol, que és originari del Sudan del Sud, està duent a terme el segon curs a Manresa, on juga i on estudia al col·legi Oms i de Prat, acollit per una família de la capital del Bages. Ha estat el jugador més destacat de Catalunya en l'estatal. El mal inici de partit va ser un llast per a l'equip entrenat per Rubén Muñoz. Bol es va carregar aviat de faltes i va acabar sent eliminat després de jugar 20 minuts.

La pressió a la sortida de pilota de Catalunya va portar problemes en el primer quart, que va acabar amb un marcador desfavorable de 13 punts (11-24). En el segon període, el marge encara es va ampliar més (13-30), fins que hi va haver una reacció (31-32), però els amfitrions es van escapar abans del descans amb un 31-38.

Bol, per culpa de les faltes, no va poder jugar gaire minuts en els dos darrers quarts. Del 45-49 es va passar a un 48-59 que ja no es va poder remuntar. Catalunya va ser derrotada en la final de cadets per Madrid (55-62) i va guanyar les dues de noies, la cadet davant de les andaluses (74-62) i la infantil amb les madrilenyes (53-45).