El Catalònia i la Fundació Joviat uneixen esforços i formen una sola entitat

El Catalònia-Joviat Escacs Club és el resultant de la fusió entre dues de les entitats que practiquen els escacs a Manresa, l'Escacs Catalònia Club i la Fundació Joviat. A partir d'ara sumaran esforços, compartiran activitats i competiran sota la nova denominació en les dues seus utilitzades darrerament, les instal·lacions de la mateixa Escola Joviat i l'Ateneu les Bases, en el cas de l'Escacs Catalònia Club.

La Fundació Joviat era un club adherit a la Federació Catalana d'Escacs des del 2008. Tot i també disposar d'algun equip d'adults (bàsicament pares), sempre ha treballat per la promoció dels escacs, una tradició molt arrelada a l'escola com a activitat extraescolar des de P5 i assignatura curricular a quart d'educació primària. El gran impulsor va ser Jordi Teixidor, professor d'educació física. Tenint en compte tot això, fins ara des de la Fundació Joviat s'han forjat joves promeses dels escacs. Darrerament, des d'aquest club s'havien impulsat tornejos importants, com l'Open Internacional d'Escacs Actius, del qual s'han dut a terme dues edicions.



El Catalònia, un històric

L'Escacs Catalònia Club és un històric dels escacs manresans. El 1948, una excisió del Club Escacs Manresa va formar la Penya d'Escacs Catalònia, i tres anys després canviaria de denominació per a l'actual, amb les activitats al cafè La Cerveseria, a la Muralla del Carme. El 1973 va celebrar els 25è aniversari i Francesc Espinalt va ser reelegit com a president (ho va ser del 1967 al 2001). Des del 1976, l'Escacs Catalònia Club disposava d'un local propi al Casino. Després d'una etapa brillant de l'entitat a escala esportiva i organitzativa amb l'Open Ciutat de Manresa (des del 1973), el 1993 es va traslladar al Centre Cívic Selves i Carner. El 2000, l'Ajuntament va cedir al club un local al passatge dels Dipòsits Vells, molt a prop del Museu de la Tècnica, on es van fer les darreres edicions d'un obert que, a causa de la crisi econòmica, es va haver de concentrar en un sol dia. Des de l'any 2015, l'Escacs Catalònia Club ha dut a terme les seves activitats en un dels espais de l'Ateneu les Bases. En diferents etapes, el club ha pogut jugar a la màxima categoria catalana per equips.