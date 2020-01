El CTT Castellgalí va organitzar amb èxit el primer campus de Nadal

Durant aquestes vacances de Nadal s'ha celebrat la primera edició del campus del Club Tennis Taula Castellgalí, organitzat per l'entrenador i jugador de l'entitat, Eduard Señor Casamitjana, amb la col·laboració de Joan Masip, jugador de superdivisió del CTT Borges, campió d'Espanya juvenil i subcampió diverses vegades; Francesc Masip, jugador de categoria Nacional, campió de Catalunya per equips i dobles de totes les categories; Xavier Casadevall, top- 8 català i entrenador del CTT Esparreguera, i Josep Montaner, jugador del CTT Castellgalí. En aquest campus es van inscriure un total de 26 jugadors de diferents edats i nivells d'arreu del territori, com ara Vilafranca, Igualada, Manresa, Valls de Tor-roella, Sant Fruitós de Bages, Callús, Castellbell i el Vilar, i Castellgalí. L'organització del campus per part del CTT Castellgalí va assolir les expectatives establertes, que sobretot eren millorar el nivell i aprendre i practicar diferents aspectes, com sacs, tècnica, tàctica, posicionament i actitud.