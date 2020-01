L'equip francès ha guanyat en els dos darrers partits que ha jugat a la Champions de visitant

L'Estrasburg, del seleccionador Vincent Coillet, una institució en el bàsquet francès, arribarà al Nou Congost sense un dels jugadors més destacats en els primers mesos de la temporada, l'exterior Jeari Grant (va fer 17 punts en el partit de la primera volta contra el Baxi), que ha fitxat per l'AEK d'Atenes. En les últimes setmanes, l'equip d'Estrasburg ha tingut millors resultats a Europa que no pas a la seva lliga, l'A-1. De tota manera, necessita guanyar al Bages per tal d'apuntalar les possibilitats de la classificació per als vuitens de final de la Champions. Ha guanyat 4 dels 9 partits, dos a casa (amb el Baxi i l'Oostende) i dos a fora, que van ser a la pista dels belgues (64-71) i a la del Türk Telekom (75-83). Però, en canvi, va perdre abans de les festes nadalenques de local contra el Torun polonès de Sakic per 75-97. En la lliga francesa, el seu balanç en els darrers partits és d'1-5 i va vuitè amb 8-9.

El seu darrer partit va ser el 26 de desembre, quan va perdre amb un dels punters, el Dijon, 72-82. En l'anotació de l'oponent d'avui del Baxi van lluir jugadors del cinc inicial (Taroré, 14; York, 13; Dallo, 11; Inglis, 9; Reynolds, 9), més l'habitual sisè home (Scrubb, 9).