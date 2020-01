El líder Dinamo Sàsser cau a casa de l'Oostende, que mira cap amunt

Del grup A, en el qual es troba involucrat el Baxi Manresa, ahir hi havia només un partit. Era el que enfrontava el líder, l'equip italià del Dinamo Sàsser (7 victòries), i el Filou Oostende a la pista belga. Al final hi va haver una relativa sorpresa amb la victòria de l'Oostende, que sempre va anar al davant amb unes diferències curtes i que ara es reinvindica en la lluita per a les quatre primeres posicions. En el descans el resultat era de 46-42 i el partit va acabar amb 88-82.

El canadenc MiKyle McIntosh, que no va jugar en el partit davant del Baxi al Congost, va ser el millor de l'Oostende, amb 27 punts, ajudat pel base Dusan Djordejvic (14) i per Jean Marc Mwema (14), autor de quatre triples. En l'equip sard va destacar Dwayne Evans, amb 30 punts, però Curtis Jerrells, que és una de les seves peces claus, es va quedar amb 9 punts i una pobra sèrie de 3 d'11 en llançaments de joc, i no va jugar els minuts finals, els decisius.



Victòria del San Pablo Burgos

Joan Peñarroya va poder gaudir d'un treballat triomf, anit sobre el el Teksud Bandirma (92-84). El seu Burgos va anar al darrere i cedia per 44-49 al descans. Però la feina de l'equip va tombar el resultat en un efectiu tercer quart (29-16) i va superar l'averarge particular, per si cal més endavant. Els punts del San Pablo, que dissabte es juga anar a la Copa del Rei a la pista de l'Obradoiro (tot i que segurament dependrà d'altres resultats) van estar repartits: Earl Clark (13), Fitipaldo (12), Benite (11), Lima (10), Tokoto (10), Jassiel Rivero (10) i Thaddus McFadden (9) van ser els més entonats.

En aquest mateix grup B hi va haver la derrota del Rasta Vechta de l'exmanresà Jordan Davis per 74-83 amb l'Hapoel Jerusalem. Davis va anotar 19 punts però l'equip israelià, amb un ex-ACB a les seves files com James Feldeine (13), va ser el dominador.

Ahir també es va reprendre la competció a l'Eurocup i, al grup H, l'Unicaja va perdre per 84-82 amb el Tofas turc. Avui, a les 20.45 h i en el mateix grup, hi ha un Joventut-MoraBanc Andorra.