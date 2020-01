Valverde: "Si puc triar, prefereixo el format anterior"

El tècnic del Barcelona, Ernesto Valverde, prefereix el tradicional format de Supercopa a l'actual, tant en el nombre d'equips participants com en les dates de la disputa de la competició.

En la roda de premsa celebrada a la vigília de la semifinal que el Barça jugarà demà a Jiddah (Aràbia Saudita) contra l'Atlètic de Madrid, una compareixença que s'ha produït més tard del previst perquè el conductor que havia de traslladar-lo s'ha perdut pel camí. Valverde ha comentat que en la seva cinquena Supercopa (tres amb l'Athletic i dues contra el Barça), no ha tingut mai avantatge. "La dada objectiva és que en cinc Supercopes, en les tres primeres el meu equip ha hagut de jugar la tornada fora, l'última en camp neutral (Tànger) i ara amb quatre equips. Se'm fa estrany jugar la Supercopa amb quatre equips, però és el que hi ha. Si puc triar, preferiria el format anterior", ha insistit.

Preguntat sobre si és millor jugar aquesta competició a l'estiu o ara, Valverde ha comentat que sempre aquest ha estat el primer títol del curs i personalment li semblava bé. "Ara s'ha canviat, ja veurem, els partits són més atractius per al públic, implica més emoció, però des del punt de vista esportiu, campió de Lliga n'hi ha un (l'any passat el Barça), i campió de Copa només n'hi ha un (el València)", ha recordat. Assegura que l'equip se sent "bé" a Jiddah i s'està aclimatant a l'escenari. "L'any passat ja hi va haver canvis amb la disputa de la Supercopa a Tànger, és un pas més", ha insistit.

Valverde no ha volgut entrar en el tema de si li hauria agradat que la competició es disputés en una altra seu, però ha recordat que el futbol actual és una indústria que busca fonts d'ingressos i per això es juga a l'Aràbia Saudita. "Hi ha condicions especials aquí, com n'hi va haver al Marroc", ha indicat.