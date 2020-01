El cadet del CN Minorisa participa en el primer Torneig WP Camp Barcelona

La piscina del CN Molins de Rei va acollir la primera edició del Torneig WP Camp per a jugadors de categoria cadet. En el torneig es van trobar dotze equips: deu de catalans i dos d'aragonesos (l'Helios i El Olivar). El vencedor va ser l'Horta, que en la final es va imposar per la mínima al CN Barcelona per un ajustat 7-6. El tercer graó del podi va ser per a El Olivar, que van superar el Sant Feliu per 6-4. El CN Minorisa, entrenat per Àngel Peirón, va presentar un equip format per Julián Chircu, Èric Cruz, Àlex Luján, Roger Fargas, Jofre Lupón ,Iván Rey, Pablo Gil, Roc Serra, Lluc Marco, Gabriel Jurado, Bernat Prat i Cesc Fàbrega. El Manresa va vèncer el CN Montjuïc (8-6) i va perdre amb El Olivar (3-7), el Sant Feliu (8-0), el Rubí (8-5), el Molins (4-10), el Molins B (8-7) i el Catalunya (11-2).