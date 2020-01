El CG Berguedà suma 43 medalles en l'onzena edició de l'Osonagym, a Vic

Vic va acollir el torneig Osonagym de gimnàstica artística, amb organització del Club Gimnàstic Osona, al pavelló Castell d'en Planes. El Club Gimnàstic Berguedà hi va prendre part amb 9 equips (38 gimnastes) de diferents edats i nivells, i va aconseguir un total de 43 medalles.

L'equip de base 3 grans, format per Núria Sáez, Carla Bertran, Núria Soler i Ànnia Vilardaga, va obtenir el primer lloc per equips . En la classificació individual: 1a, Núria Soler; 2a, Núria Sáez, i 3a, Carla Bertran. Per aparells, en salt: 1a, Núria Soler. En paral·leles: 1a, Ànnia Vilardaga; 2a, Núria Soler, i 3es Carla Bertran i Núria Sáez. En bar-ra: 1a, Núria Sáez, i a terra: 1a, Carla Bertran, i 2a, Ànnia Vilardaga.

En escolar A grans, Martina Molist va quedar tercera en la general individual. En la classificació per aparells, en salt i paral·leles: 2a, Jana Isaach. A terra: 2a, Martina Molist, i 3a, Jana Isaach. En escolar B petites, l'equip format per Gina Tort, Júlia Pons , Ènia Puig i Bruna Pujols va obtenir la primera posició, i el grup integrat per Elena Mazzeo, Maria Riu, Jana Serra i Martina Ayala va quedar en cinquena posició. A títol individual: 1a, Gina Tort; 4a, Maria Riu; 7a, Ènia Puig; 8a, Júlia Pons, i 11a, Elena Mazzeo. En salt: 1a, Júlia Pons; en paral·leles: 1es, Gina Tort i Júlia Pons. En barra: 2a, Maria Riu, i a terra: 1a, Júlia Pons, i 2a, Gina Tort.

En escolar C petites, l'equip format per Paula Corominas, Olívia Castaño, Lia Obiols i Elena Pau va quedar en quarta posició, i el conjunt que formaven Clàudia Roca, Berta Claret, Núria Junyent i Neu Bartoló va quedar en setena posició per aparells. Elena Pau va guanyar la medalla d'or en paral·leles. En escolar C grans, l'equip format per Ona Nevado , Laia Marfà, Josa Serra i Júlia Martín va classificar-se en quart lloc. Per aparells, Laia Marfà va quedar 2a en salt i 3a a terra. En la categoria escolar D petites, l'equip format per Júlia Corominas, Mercè Junyent, Alba Pérez i Jana Muixí va quedar en quinzena posició.

En la categoria escolar D grans, l'equip format per Laia Soler Júlia Abayà, Gina Vilardaga i Aina Macià va quedar primer, i el que formaven Laia Sant, Núria Canudas, Charlotte Nina i Marta Pont va acabar segona posició. En la classificació individual: 1a, Laia Soler; 2es, Júlia Abayà i Núria Canudas; 4a, Laia Sant, i 5a, Gina Vilardaga 5a. En la classificació per aparells, en salt: 2es, Marta Pont i Laia Soler. En paral·leles: 1a, Laia Sant; 2es, Marta Pont i Júlia Abayà. A la barra: 1a, Laia Soler, i 3a, Laia Sant. A terra: 1es, Marta Pont i Laia Soler, i 3a, Gina Vilardaga.