El COB porta el quart Rogaine del Berguedà el dia 18 de gener a Avià

El COB prepara el Rogaine del Berguedà per al dia 18 de gener

Un any més, per arrencar la temporada de competicions, el dissabte 18 de gener, el Club Orientació Berguedà (COB) organitzarà el Rogaine del Berguedà. Enguany, serà la quarta edició i se celebrarà al municipi d'Avià.

Novament, la cursa tindrà tres modalitats: la de 6 hores, puntuable per a la Copa Catalana de Rogaine, i les populars de 3 i 1,5 hores. Igual que els altres anys, els beneficis obtinguts en les inscripcions de la modalitat popular d'1,5 hores es destinaran a La Marató de TV3. L'any passat es va aconseguir recaptar més de 1.300?. El mapa, que comprèn una àrea de 45 km de terreny amb poc desnivell i una xarxa de camins i corriols molt extensa, uneix el mapa del Rogaine d'Avià amb el del Rogaine de Casserres utilitzat el 2019. Amb la unificació hi ha el 50% de part nova. Així, els participants podran córrer en una zona que encara no s'havia cartografiat.

Les inscripcions es poden fer amb descompte fins demà a la pàgina web cob.orientacio.cat. A partir d'aquesta data i fins al dia 16 de gener, les inscripcions tindran un recàrrec. Els participants en les modalitats populars també poden apuntar-se el mateix dia de la cursa, però fins que s'exhaureixin els mapes.