Espanya, amb dos ceretans, queda fora del preolímpic

El combinat estatal d'hoquei gel, amb els jugadors del Club Gel Puigcerdà Marc Paul i Nacho Granell (Oriol Boronat, un tercer convocat ceretà, era baixa), va jugar ahir al migdia davant Holanda el transcendental partit classificatori per a una nova fase del preolímpic d'aquesta modalitat.

Al Palau de Gel de Barcelona, Espanya va caure per un ajustat 3 a 5 (1-1, 2-2, 0-2) i va dir adeu a la il·lusió de ser en uns Jocs Olímpics d'hivern. Aquest enfrontament amb els holandesos va ser ajornat el desembre per uns problemes amb el gel a la instal·lació blaugrana (s'havia jugat un quart i el marcador era de 0 a 0, tot i que ahir es va disputar sencer). Formava part de la darrera jornada d'una fase prèvia a la qual també van jugar la Xina Taipei i Mèxic, seleccions a les quals tant Espa-nya com Holanda havien guanyat. Per tant, ambdós combinats arribaven empatats a sis punts i només el campió de grup tindria bitllet per avançar en el preolímpic.

El duel va ser, en general, força equilibrat. El conjunt holandès es va avançar al minut 4 mitjançant Barket Bison; Oriol Rubio va empatar al minut 11 i amb l'1 a 1 es van acabar els primers 20 minuts. En el segon període va ser Espa-nya qui es va posar al davant amb un gol d'Ángel Fernández-Pola, però, al mateix minut 24, Reno Hondt va igualar el marcador. Jonne Bonth va fer el 2 a 3 (min 30) i, al 35, Oriol Rubio va marcar el 3 a 3. En el tercer i darrer parcial, l'equip estatal no va aconseguir marcar i els gols de Raymond Schuit (min 44) i Danny Stempher (min 60) van sentenciar el matx.