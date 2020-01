Farrés perd dues hores més i enterra totes les possibilitats que li quedaven

El pilot manresà Gerard Farrés, acompanyat de l'igualadí Armand Monleón, va perdre ahir dues hores i va dir adeu a les poques possibilitats que li quedaven de repetir podi en buguis al Dakar. Farrés i Monleón van pagar car el fet d'obrir pista, pel triomf del dia anterior, i van anar perdent ter-reny, tal com havia succeït en les dues primeres jornades. Ara són a tres hores i mitja del nou líder, l'andalús José Antonio Hinojo.



Solidesa a Toyota

Millor van les coses en cotxes per a una de les formacions favorites, la composta pel sud-africà Giniel de Villiers i l'odenenc Àlex Haro, que van tornar a mostrar una actuació sòlida i van ser sisens del dia, a només 18 minuts i escaig del francès Stéphane Peterhansel, que es comença a posicionar per atacar el lideratge. De Villiers i Haro, que s'estrenen com a parella esportiva aquesta temporada i que ja van guanyar el ral·li del Marroc, són setens a la general i es podrien aprofitar de previsibles problemes mecànics dels competidors que tinguin al davant per anar escalant posicions.

El lideratge sobre quatre rodes és de Carlos Sainz, que ahir va perdre cinc minuts respecte del qatarià Nàsser al-Attiyah, que li trepitja els talons a la general. Va ser un dia dur per a Fernando Alonso i Marc Coma, que van cedir gairebé mitja hora l'endemà d'haver estat cinquens i ja es troben entre els vint primers classificats a la general, dues posicions per damunt d'Isidre Esteve, que ahir va ser 24è. L'olianès va desvetllar que dimarts «vam trobar un petit problema mecànic al cotxe i l'equip ha treballat tota la nit per solucionar-lo».



Victòria xilena en motos

En motos, el xilè José Ignacio Cornejo va guanyar l'etapa gràcies a una sanció al britànic Sam Sunderland. Va disminuir gairebé tres minuts la distància amb el líder de la general, l'estatunidenc Ricky Brabec, amb l'argentí Kevin Benavides en segon lloc. El bostwanès Ross Branch, sorprenent guanyador de la primera etapa, ahir va ser tercer en una categoria en què les grans dominadores, les KTM de l'equip dirigit per l'igualadí Jordi Viladoms, van a remolc.