La Hivernal del Bages torna fidel a la cita en començar l'any

Com mana la tradició, la Hivernal del Bages obre l'any per als amants de la bicicleta de munta-nya. Els paratges de Santpedor i Castellnou seran els protagonistes, diumenge que ve, 12 de gener, d'una marxa clàssica que compleix la 27a edició. Com sempre, la Hivernal del Bages té dos recor-reguts, un de 38 km i un altre de 51 km, per senders (en cada edició amb trams nous). El circuit més llarg té 1.500 metres acumulats de desnivell i el curt, 900 metres. Els participants podran escollir, en plena prova, seguint uns senyals o altres, el traçat definitiu entre els esmentats 51 km com a màxim i els 38 km com a mínim.

Com sempre, la Hivernal del Bages no és competitiva i, per tant, no s'estableix cap classificació, fins al punt que la sortida és lliure entre les 8 i 2/4 de 9 del matí des de la zona esportiva de Santpedor (des de 2/4 de 8 es podran recollir els dorsals). Els corredors trobaran tres punts d'avituallament, a més dels de la sortida i l'arribada. A l'hora d'esmorzar hi haurà exhibicions a càrrec de la Unió Catalana de Biketrial, i a l'arribada, de l'Escola Ciclisme Manresa de l'Esport Ciclista Manresà.

Pel que fa a les inscripcions, restaran obertes fins avui. Es poden fer per Internet a hivernaldelbages.cat o de forma presencial a TBellès, Sala Sport Bike o Fa Sol (fins avui). Aquesta edició de la Hivernal del Bages és solidària amb la fundació Althaia per a la millora de l'atenció als infants i joves. Es preveu la participació d'uns 500 ciclistes.