L'Espanyol oficialitza l'arribada del golejador Raúl de Tomás

L'Espanyol ha oficialitzat aquest dijous el fitxatge del davanter Raúl de Tomás, procedent del Benfica portuguès, fins al 30 de juny del 2026.



El futbolista serà presentat aquesta mateixa tarda, a les 16.30 hores, a l'auditori del RCDE Stadium. El davanter ha passat amb èxit la tradicional revisió mèdica a la Clínica Corachán de Barcelona.



L'entitat blanc i blava no ha informat en aquest anunci de la quantitat econòmica del traspàs, encara que l'operació ronda els 20 milions d'euros. Durant la seva presentació, els dirigents blanc-i-blaus oferiran més detalls de l'operació.



L'anunci de la incorporació de Raúl de Tomás estava previst per ahir, però qüestions burocràtiques van retardar el comunicat definitiu. L'ariet arriba per reforçar el gol de l'equip, una de les seves clares assignatures pendents.