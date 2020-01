Valverde: «Prefereixo el format que hi havia abans»

El tècnic del FC Barcelona, Ernesto Valverde, va assegurar ahir en la roda de premsa prèvia a la semifinal d'avui (20 hores) que prefereix el tradicional format de Supercopa que l'actual, tant pel que fa al nombre d'equips participants com en el de les dates de la celebració de la competició.

«La dada objectiva és que, en cinc Supercopes, en les tres primeres el meu equip ha hagut de jugar la tornada a fora, l'última en camp neutral [Tànger], i ara amb quatre equips. Se'm fa estrany jugar la Supercopa amb quatre equips, però és el que hi ha. Si puc triar, preferiria el format anterior. Campió de Lliga i de Copa només n'hi ha un», va insistir Valverde.

El tècnic blaugrana no va voler entrar en el tema de si li hauria agradat que la competició es disputés en una altra seu, arran de les polèmiques per generar-se a l'Aràbia Saudita, però va recordar que el futbol actual és una indústria que busca fonts d'ingressos i per això es juga al país aràbic. «Hi ha condicions especials aquí, com n'hi va haver al Marroc, però hi som per qüestions de negocis», va indicar Ernesto Valverde.



Un dels rivals preferits de Messi

Leo Messi, el jugador més determinant del futbol mundial, torna a creuar-se en les aspiracions de l'Atlètic Madrid, en la segona semifinal de la Supercopa d'Espa-nya, amb el record encara fresc del duel al Wanda Metropolitano que va desequilibrar en el tram final l'astre argentí amb un gran gol.

Messi, que ja ha marcat trenta gols al conjunt blanc-i-vermell, encara la transició de l'Atlètic de Madrid. Va ser precisament després de la derrota encaixada contra l'equip blaugrana, el 2 de desembre passat, quan Diego Pablo Simeone va situar el seu equip en un període transitori aquesta campanya, encara que dies després ho va matisar. El tècnic argentí es va mostrar feliç ahir en roda de premsa per poder competir a la Supercopa d'Espanya, tot i que en el format anterior no hagués pogut ser-hi al classificar-se com a segon de la lliga. «Sempre és una bona oportunitat competir per títols, sigui en el torneig que sigui», va afegir.

El Barça arriba a la cita de la Supercopa amb una baixa molt sensible, la del seu porter Marc-André Ter Stegen, que va ser un dels herois en l'últim partit disputat contra el conjunt de Simeone. El club blaugrana haurà de confiar en Neto, el qual no va tenir la millor actuació possible en el derbi català contra l'Espanyol, tot i que els gols no van ser per responsabilitat exclusiva del brasiler.

En aquest sentit, l'Atlètic afronta el desafiament que li suposa la Supercopa de l'Aràbia Saudita en un bon moment, alleujat i revitalitzat per quatre victòries seguides, tres a la Lliga i una a la Lliga de Campions, on es va classificar finalment com a segon de grup.