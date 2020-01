Avià celebra el Campionat del Berguedà de Cros, diumenge

El conseller comarcal d'Esports, Abel Garcia, va presentar ahir el 2n Campionat Berguedà de Cros, que tindrà lloc aquest diumenge a la vora del llac petit de Graugés, a Avià. Es tracta d'una trobada atlètica organitzada pel Consell Comarcal el Berguedà, juntament amb el Consell Esportiu i el Club Atletisme JAB, i amb el suport de l'Ajuntament d'Avià. A més, serà la clausura de la temporada 2019-20 de cros escolars i la prova prèvia a la celebració de la Final Nacional dels JEEC, programada per al 8 de març i que tindrà lloc a l'Alt Penedès.

La iniciativa del Campionat del Berguedà de Cros va néixer per aprofitar el que és un entorn de primer nivell per a aquest tipus de proves. També cal destacar que la competició estarà oberta a totes les categories. A més de les ja habituals d'escolars, hi haurà les de cadets-juvenils, així com les de sèniors i veterans. A través del web del Consell Esportiu es poden fer les inscripcions a les categories de cadascú ( www.cebergueda.cat).

El lliurament de dorsals es portarà a terme el mateix dia de la cursa, diumenge que ve, fins a una hora abans que comenci a la zona habilitada al mateix lloc del circuit. En totes les curses hi haurà dues classificacions, la del cros d'Avià i una altra de corresponent al Campionat del Berguedà de Cros. Hi podrà participar tothom que hagi nascut o estigui empadronat a la comarca.

Un cop finalitzada cada prova, els jutges lliuraran les classificacions amb els 3 primers atletes de cada categoria, als quals es premiarà amb un trofeu, i a tots els infants participants se'ls lliurarà una medalla commemorativa. L'entrega de premis es farà al mateix indret de les curses a les 12.30 h.