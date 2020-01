El calvari de Farrés viu un nou capítol

No està sent el Dakar somiat per a Gerard Farrés. El manresà, acompanyat del copilot igualadí Armand Monleón, va perdre ahir una hora i quart més i ja és a quatre i mitja del líder de buguis, el rus Sergei Kariakin, després de dos problemes mecànics més en una jornada dominada per una llegenda de la cursa, el francès Cyril Despres. El cinc cops guanyador en motos no compta a la general, ja que va trencar el motor del vehicle dimarts, però continua en cursa per buscar triomfs parcials.

Pel que fa a Farrés, va comentar que «seguim amb una primera part de ral·li plagada de problemes. Avui estàvem remuntant a un gran ritme quan hem trencat la transmissió a 90 quilòmetres per al final. L'hem reparada i hem intentat seguir amb tres rodes motrius, però a les dunes s'ha tornat a trencar un altre palier i hem hagut de tornar a parar a reparar-lo». Tot i el desastre, va argumentar que «l'important ara és seguir a la cursa i tenim les mateixes ganes de lluitar per les victòries d'etapa».



Pocs moviments en cotxes

En la categoria de cotxes ahir hi va haver pocs moviments. Carlos Sainz va guanyar l'etapa i segueix líder de la general, tot i que amb un avantatge exigu sobre Nàsser al Attiyah. Pel que fa als nostres representants, el copilot odenenc Àlex Haro, amb el sud-africà Giniel de Villiers, va repetir setena posició d'etapa i es manté sisè a la general. La duresa de la segona setmana, a partir de diumenge, pot ser clau per avançar llocs.

Bon dia per a l'altre Toyota, el de Fernando Alonso i Marc Coma, setè de l'etapa. L'asturià manifestava ahir que «aquesta jornada ha estat la millor per a mi quant a ritme. Podríem haver estat quarts sense els problemes que hem tingut a l'inici» en forma de dues desafortunades punxades.

Pel que fa a Isidre Esteve, ahir va tenir un mal dia i baixa fins a la 36a posició de la general, lluny de les quinze primeres, objectiu a l'inici.

En motos, destacat abandonament del guanyador del 2017, el britànic Sam Sunderland, que ja no estava fent gaires bones actuacions a Aràbia. El triomf parcial va ser per a l'australià Toby Price, que redueix a nou minuts el desavantatge respecte del nord-americà Ricky Brabec en la lluita entre KTM i Honda. El nargoní Jaume Betriu ha recuperat quatre posicions a la general i ja es troba al top-20 i Pep Mas va superar el sostre de l'any passat, en què va abandonar a la cinquena etapa.