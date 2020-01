Gerard Farrés guanya la seva segona etapa al Dakar

El manresà Gerard Farrés i el seu copilot, l'igualadí Armand Monleón, van alternant jornades plenes d'entrebancs amb altres en les que són els millors dins de la categoria de buguis. Aquest divendres, en la cinquena etapa entre Hail i Riyadh, de 477 quilòmetres s'han imposat amb autoritat. Farrés, amb el seu Can-Am de l'equip Monster Energy, ha finalitzat amb un temps de 5 hores 27 minuts i 25 segons. Ha tret 1'22'' al xilè Chaleco López i 4'59'' al brasiler Reinaldo Varela. Quart ha estat el francès Ciryl Despres, a 8'11'' del pilot bagenc. Aquest dissabte el Dakar tindrà jornada de descans.

A la general, Farrés i Monleón ocupen ara la catorzena posició a 4 hores i 28 minuts del líder en SSV que és Chaleco López. De moment, les altres dues posicions de podi les ocupen el nord-americà Casey Currie, company de Farrés a l'equip Monster Energy, qui es troba a 9'48'' del primer, i el rus Sergei Kariakin, a 30'24''. El quart és el pilot d'Almeria José Antonio Hinojo, a 36'31''. Gerard Farrés ha declarat després de l'etapa, que era la més llarga del ral·Li, que "per fi hem pogut gaudir d'un dia sense problemes i m'he sentit molt còmode en el Can-Am. Tota la feina d'aquests cinc dies està donant els seus fruits després d'unes jornades molt dures, per oblidar, i per a mi això és el més important de tot. Haver recuperat el feeling i poder córrer amb confiança. Vull agrair a tot l'equip el treball que han fet, ho han donat tot".

Alonso i Coma, sisens de l'etapa

Pel que fa als cotxes, Carlos Sainz i Lucas Cruz (Mini) continuen com a líders després de ser segons del dia, a un minut i mig de Peterhansel i Fiuza (Mini), El tercer pilot que lluita per la victòria final, el qatarià Al-Attiyah (Toyota) ha estat tercer a 3'22'' del francès, Pel que fa a Fernando Alonso i l'avianès Marc Coma (Toyota) continuen en una bona línia i han estat sisens a 7'56''. L'odenenc Àlex Haro, copilot del sud-africà Giniel de Villiers (Toyota), ha estat a 10'48''. L'olianès Isidre Esteve (Sodicars) ha estat el 33è a 1 hora i 9 minuts.

A la general de cotxes, Sainz té 7'48'' sobre Al-Attiyah i 16'20'' en relació a Peterhansel. De Villiers i Haro són setens a 55'41'' mentre Alonso i Coma pugen posicions i s'han col·locat ara en el setzè lloc a 3 hores i 18 minuts del madrileny. Isidre Esteve és el 33è a una diferència de 7 hores i 33 minuts.

Pel que fa a les motos, triomf d'etapa per al líder, el nord-americà d'Honda Ricky Brabec amb segon lloc del castellonenc Joan Barreda, també amb Honda, a 1'34''. El tercer ha estat l'austríac Matthias Walkner (KTM) a 2'45'' seguit per Pablo Quintanilla (Husqvarna) i Luciano Benavides (KTM). El pilot de Coll de Nargó, Jaume Betriu (KTM) ha estat dissetè a 23'59'' de Brabec, i quinzena Laia Sanz (Gas Gas), a 22'45''. Pel que fa a Pep Mas (Husqvarna), de Martorell i de l'equip Pedregà, ha arribat en el lloc 81è, a 2 hores i 18 minuts.

Ricky Brabec (Honda) es manté primer a les motos amb 20'56'' sobre el xilè Pablo Quintanilla (Husqvarna) i 25'59'' sobre l'australià Toby Price (KTM). Joan Barreda (Honda) és cinquè a 32'58''. Jaume Betriu és quinzè a 2 hores i 24 minuts de Brabec, i Laia Sanz es troba en la divuitena posició a 2h 36'. Finalment, Pep Mas és el 76è a 12 hores i un minut.