L'Esport Ciclista Manresà farà la seva assemblea el dia 25

L'Esport Ciclista Manresà celebrarà el dissabte 25 de gener la seva assemblea general ordinària, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino, al passeig de Pere III. Serà a partir de les 17.30 hores pel que fa a la primera convocatòria, i la segona mitja hora més tard si no hi ha prou quòrum.

Pel que fa a l'ordre del dia de la reunió amb els socis, s'obrirà amb l'aprovació de l'acta de la que va ser l'assemblea anterior. Després hi haurà l'informe econòmic, que inclourà l'estat de comptes que presenta actualment l'entitat. Tot seguit es farà l'informe de les activitats del 2019 i s'explicaran els projectes per a aquest 2020. Com a colofó, hi haurà les preguntes dels associats a la directiva.