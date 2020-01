L'etapa reina de la Volcat tindrà 66 km amb un recorregut exigent per als ciclistes

L'Anoia serà de nou escenari de la Volcat, que és la prova per etapes en BTT més antiga de l'Estat espanyol. Tindrà lloc del 9 al 12 d'abril i ara s'ha fet públic el recor-regut de la seva etapa reina, el dissabte 11 d'abril. Serà un traçat d'Igualada a Sant Martí de Tous, amb un total de 66 quilòmetres, la majoria dels quals en format singletrack i amb 1.500 metres de desnivell positiu.

Aquesta etapa reina es podria dividir en tres seccions segons les característiques del traçat. Fins a arribar al quilòmetre 20 el tram serà molt variat, s'alternaran pistes amb corriols i serà ideal per estirar el grup, i el més probable és que els ciclistes rodin a un ritme ben alt. Fins al quilòmetre 47 és el tram més exigent i els participants hauran de pedalar i treballar de valent per superar la duresa del terreny a què hauran de fer front. La part final de l'etapa tindrà tendència a la baixada però s'hi combinaran trams de pujada. Els cor-redors hauran de gestionar bé les forces per aconseguir superar el recorregut i ser conscients que serà el tercer dia de competició i la fatiga acumulada farà que les cames comencin a pesar.

Tota la informació de la prova es pot trobar a volcatbtt.com i, pel que fa a les inscripcions, cal entrar a www.ticketoci.net.