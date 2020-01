Ot Ferrer, dels Mountain Runners, diploma als Jocs de la Joventut

L'esquiador de muntanya dels Mountain Runners del Berguedà Ot Ferrer ha estat cinquè, en plaça de diploma olímpic, en la prova individual dels Jocs de la Joventut que es disputen aquests dies a Lausana, a Suïssa. Ferrer ha fet un temps de 50.45.49, a dos minuts i vint segons del podi, que ha marcat l'austríac Nils Oberauer. Els dos primers llocs han estat per als suïssos Thomas i Robin Bussard i l'altre català participant, el vendrellenc Marc Raduà, ha quedat en la divuitena posició.

Dues components més dels Mountain Runners han participat en la cursa femenina. Una d'elles, Maria Costa, ha estat molt a prop de la posició de diploma olímpic en ser novena, amb un temps d'1.05.52, a 23 segons del vuitè lloc. La seva companya Ares Torra ha quedat dotzena, amb 1.06.50. En noies també hi ha hagut doblet, amb triomf per Caroline Ulrich i segon lloc per a Thibe Deseyn. El tercer graó del podi ha estat per a la francesa Margot Ravinel.

La propera actuació dels competidors dels Moutain Runners del Berguedà als Jocs Olímpics de la Joventut serà dilluns, amb la prova d'esprints.