De Tomás: «Ser el jugador més car de la història de l'Espanyol em motiva»

El davanter Raúl de Tomás, el nou atacant de l'Espanyol, pel qual el club blanc-i-blau ha pagat 20 milions d'euros, va declarar ahir, en la seva presentació, que «ser el jugador més car de la història del club és un fet que em motiva i m'omple de responsabilitat». De Tomás, traspassat pel Benfica, va revelar que «des que vaig parlar amb l'Espanyol he recuperat la il·lusió i les ganes de jugar. No vull pensar en el passat i assumeixo amb responsabilitat que soc un futbolista important de l'actual plantilla» espanyolista.

El jugador madrileny, format al planter del Reial Madrid i que les dues últimes temporades va enllaçar un ascens i un descens amb el Rayo Vallecano, es va definir com «un professional molt competitiu. No m'agrada perdre en res. La meva idea és fer història aquí i aconseguir coses amb l'Espa-nyol». Sobre la confiança de l'entitat, va manifestar que «soc un futbolista molt agraït, sobretot pel gran desemborsament econòmic que l'Espanyol ha fet per algú com jo». S'espera que De Tomás no sigui el darrer fitxatge de l'Espanyol en el mercat d'hivern.