Visita al Congost Juanito de la Cruz, espectador il·lustre

En el partit de dimecres contra el SIM Estrasbrurg hi va haver la visita sorpresa de Juanito de la Cruz, pivot del TDK en la temporada 89-90. Un cop de palmell seu, al play-off amb el Tenerife, va ser definitiu per a la salvació. Potser sense aquella cistella del Lagarto, ara fa 30 anys, tot el que ha vingut després no hauria passat