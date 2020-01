El CECB organitza una sortida al pla de Montconill

Dins l'activitat de conèixer l'entorn, el Centre Excursionista de la Comarca de Bages ha programat per al diumenge 26 de gener una sortida al pla de Montconill, una excursió matinal d'11 km i 311 m de desnivell. La sortida serà a 2/4 de 9 del matí a can Canals Nou, a Sant Martí de Torroella (accés per la carretera de Fonollosa). Les inscripcions es poden fer a la secretaria del CECB de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre els dies laborables. El preu és de 5 euros, 3 per als socis no federats, 2 per als federats no socis i gratuït per als socis federats.