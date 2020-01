El primer equip arriba a l'equador de la lliga amb la visita del rei de l'empat, el Vilassar

Amb la confiança i certa tranquil·litat que dona haver guanyat el darrer partit fora de casa, el Manresa tancarà demà la primera volta de competició a Tercera Divisió amb la visita del Vilassar (12 h). Amb els tres punts aconseguits al camp del Granollers (els de Jose Solivelles no havien perdut cap partit com a locals), el Manresa ha escalat posicions i actualment ocupa la dotzena plaça amb 24 punts, tot i que té al darrere dos equips empatats a punts, el Peralada i el Banyoles, i dos més a només un punt, el Santfeliuenc i el Castelldefels, i els tres darrers classificats, el Sants (18), el San Cristóbal (16) i l'Igualada (12). Amb el descens administratiu ja consumat del Reus, dos equips més baixaran de categoria, tot i que podrien ser més segons els descensos compensats de Segona B.

Per tot plegat, el Manresa necessita puntuar davant el Vilassar per alleujar una mica més la seva classificació, encara en certa forma compromesa per la igualtat que hi ha a la categoria.