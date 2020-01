Farrés guanya l'etapa en buguis però una sanció el deixa segon

El manresà Gerard Farrés, amb el seu copilot, l'igualadí Armand Monleón, van guanyar ahir la seva segona etapa en la categoria dels buguis al Dakar. Però unes hores després, l'organització del ral·li els carregava amb una sanció de dos minuts. Presumptament, la raó és per haver sortit abans d'hora en una neutralització obligatòria. I la càrrega d'aquest temps feia que Farrés baixés al segon lloc del dia, a 38 segons del líder, el pilot xilè Chaleco López. En tot cas, ahir hi va haver una actuació magnífica del manresà, que, en aquest Dakar 2020, està alternant dies de molts problemes –ara es troba classificat a més de 4 hores– amb jornades brillants. Ha guanyat una etapa i ahir s'havia adjudicat, fins que van intervenir els comissaris amb la sanció, la segona.

Farrés i Monleón es troben en la catorzena posició a la general, lluny de les places del podi però amb la voluntat de continuar una escalada de posicions durant els dies que queden de cursa.

Abans de conèixer la sanció, el manresà va manifestar que «per fi hem pogut gaudir d'un dia sense gaires problemes i jo m'he sentit molt còmode en el Can-Am. La feina d'aquests cinc dies està donant els seus fruits després de jornades molt dures, per oblidar, i per a mi això és el més important de tot. Haver recuperat el feeling i poder córrer amb confiança em suposa una gran satisfacció. Vull agrair a tot l'equip el treball que han fet, ho han donat tot. Quan hem arribat ens hem trobat aquí un grup d'aficionats de casa i ha estat una gran alegria, una festa que no ens esperàvem». Per la seva banda, Armand Monleón va declarar que «estem molt contents. L'etapa ha sigut molt ràpida, amb pistes molt obertes. Farretti ha estat increïble i crec que les coses ens aniran ara molt millor, n'estic segur».



Alonso i Coma, sisens

Pel que fa als cotxes, Carlos Sainz i el seu copilot Lucas Cruz, amb Mini, continuen líders després de ser segons del dia, a un minut i mig de Peterhansel i Fiuza (Mini). El tercer pilot que està lluitant per la victòria final en aquest Dakar, el qatarià Al-Attiyah (Toyota), va ser tercer a 3'22'' del francès. Pel que fa a l'asturià Fernando Alonso i l'avianès Marc Coma (Toyota) continuen en una bona línia i van ser sisens a 7'56''. L'odenenc Àlex Haro, copilot del sud-africà Giniel de Villiers (Toyota), va obtenir una vuitena posició, a 10'48''. L'olianès Isidre Esteve (Sodicars) entrava en la posició 33a.

A la general de cotxes, Sainz té 7'48'' sobre Al-Attiyah i 16'20'' en relació amb Peterhansel. De Villiers i Haro són setens a 55'41'', mentre que Alonso i Coma pugen posicions i s'han col·locat ara en el setzè lloc, a 3 hores i 18 minuts.

Pel que fa a les motos, triomf en l'etapa per al líder, Ricky Brabec, i segon lloc per al castellonenc Joan Barreda, també amb Honda, a 1'34''. El tercer va ser l'austríac Matthias Walkner (KTM), a 2'45''. El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu (KTM) va ser setzè, a 23'59'' de Brabec, i catorzena Laia Sanz (Gas Gas), a 22'45''. Pel que fa al martorellenc Pep Mas, amb Husqvarna i de l'equip Pedregà, va arribar en el lloc 80è, a 2 hores i 18 minuts de Brabec. La cursa de Mas, que el 2019 va abandonar, té molt de mèrit.