L'equip estatal pateix però es classifica per a les semifinals

L'equip espanyol masculí de tennis es va classificar per a les semifinals de la Copa ATP en derrotar Bèlgica per 2-1 gràcies a un triomf agònic en el partit de dobles. La parella formada per Rafa Nadal i Pablo Carreño va derrotar els belgues Gille i Vliegen en el superdesempat del tercer set per 10-7, després d'haver perdut el primer per 6-7 i guanyat el segon per 7-5. En els partits anteriors, triomf de Roberto Bautista sobre Kimmer Coppejans per 6-1 i 6-4, però Rafa Nadal va caure derrotat davant de David Goffin per 6-4 i 7-6.

Avui, l'equip estatal es veurà les cares amb l'amfitrió, Austràlia. Primer, jugaran els números 2, Roberto Bautista contra Nick Kyrgios i, després, els número 1, Rafa Nadal davant d'Alex de Miñaur, abans del duel de dobles. En l'altra semifinal, Rússia s'enfrontarà a Sèrbia, que ahir es va classificar amb els triomfs de Dusan Lajovic i Novak Djokovic davant dels canadencs Felix Auger-Aliassime i Denis Shapovalov.