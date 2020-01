L'organització del Dakar retorna la victòria de la sisena etapa a Gerard Farrés

Finalment Gerard Farrés i Armand Monleón, de l'equip Monster Energy, han estat els vencedors de la sisena etapa, en la categoria de buguis i entre Hail i Riad (477 km), de l'edició del Dakar que s'està celebrant a l'Aràbia Saudita i que aquest dissabte té jornada de descans a Riad. El manresà i l'igualadí van entrar a meta amb 1'22'' d'avantatge sobre el xilè Chaleco López que és el líder de la categoria però, unes hores després, els comissaris els van sancionar amb dos minuts en considerar que havien sortit abans d'hora en un dels controls obligatoris de l'etapa. Després de les al·legacions oportunes, l'organització ha reconsiderat la seva decisió i ha retirat la sanció, recuperant Farrés el primer lloc en la jornada divendres corresponent a la sisena etapa.

Gerard Farrés, tercer del Dakar en motos el 2017 i segon en buguis en el 2019, està tenint una participació de contrastos enguany. Ha guanyat ja dues etapes però ha tingut molts problemes també amb el seu vehicle, perdent molt temps en algunes jornades. Ara és el catorzè a la general, a més de quatre hores i mitja de Chaleco López. Farrés, en tot cas, és positiu: "Està sent un Dakar apassionant i, encara que no estem on volíem, estem gaudint al màxim de la prova. Hem tingut problemes amb el bugui en la posada a punt de les suspensions i els pneumàtics. Són les claus per anar ràpid amb un ral·li raid com aquest, i no hem aconseguit una bona estabilitat. Les primeres etapes eren molt trencadores, havies d'anar molt fi per no picar amb les pedres. Sense pilotar còmode és molt difícil anar de pressa sense cometre errades. És una pena però sabem tirar endavant malgrat les dificultats i continuem amb energia i optimisme. Això ens ha portat a guanyar dues etapes que, en el context actual dels pilots i els equips que tenim de rivals, és brutal".