Luis Villa dimiteix com a president del CE Manresa

Luis Villa ha presentat la dimissió com a president del CE Manresa. La supensió, aquest cap de setmana, de dotze partits de futbol base per impagaments arbitrals, ha estat la gota que ha fet vessar el vas, tenint en compte que de fa mesos l'entitat viu una forta crisi econòmica per la falta d'ingresos. Amb Villa, deixaran el club la resta de membres de la junta directiva. Pel que fa a la vesant esportiva, al menys de moment, sembla que tothom està disposat a continuar a l'espera d'una solució, que sembla que pot passar, d'entrada, per la formació d'una gestora. No es descarta que el grup de socis que darrerament han mostrat oposició a Villa, fins i tot reclamant els números del club per carta, facin un pas endavantt.