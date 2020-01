Moussa Diagne, única baixa del MoraBanc, que també ha de descartar un jugador

Si el Manresa haurà de deixar un jugador extracomunitari fora de la convocatòria d'aquesta nit, l'Andorra també ha de descartar un dels homes de la plantilla. Tan sols té la baixa segura de Moussa Diagne, lesionat. En la lliga ho ha estat darrerament l'ala francès Sy, i a Badalona va quedar fora l'ala pivot Daniel Clark. Es preveu que hi hagi al voltant de 180 aficionats andorrans a la grada.

L'ala David Walker ha dit sobre el partit que «no podem jugar avui pensant en la Copa del Rei, ens hem de treure aquesta pressió de sobre». Ha afegit que «si jugues amb aquesta pressió en aquesta classe de partits pots jugar massa tens, i això no és bo». L'ala també ha exposat que «l'equip està en bona línia tot i la derrota que vam tenir a l'Eurocup a Badalona, on vam fer un bon partit exceptuant els darrers minuts». L'Andorra va acabar perdent per 90-87, malgrat que va arribar a tenir un marge de 16 punts favorable, i 12 a l'inici del darrer quart.

En el MoraBanc hi ha coneguts de l'afició manresana com Ibon Navarro i el pivot Dejan Musli. I en la faceta de tècnic ajudant hi ha Paco Vázquez, integrant del mític TDK dels anys 90. L'eivissenc, que va comparèixer ahir en la roda de premsa prèvia, ha dit que «l'equip fa setmanes que està jugant bé. Crec que vam saber tocar la tecla correcta en el seu moment, tot i la derrota amb el Madrid, i no hem afluixat, tampoc a Badalona, on van passar coses fora de guió. Avui juguem en una de les pistes més calentes de l'ACB, molt més ara que quan jo hi jugava». L'Andorra ha guanyat 2 dels seus 7 partits de visitant en aquesta lliga. En el curs passat va vèncer al Bages (64-77).