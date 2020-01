Paula Raul és 21a en l'estrena a la Copa d'Europa, a Àustria

La manresana Paula Raul va acabar en el lloc 21 en la seva estrena en una competició internacional de skeleton en territori europeu, la prova de la Copa d'Europa que es va córrer ahir a Igls, a prop d'Innsbruck, a Àustria. Raul, de fet, va quedar en la 23a posició en la primera màniga, però hi intervenien la xinesa Qi Jinghua (12a) i la japonesa Shizuka Uehara (15a), totes dues fora de concurs per no ser del Vell Continent, amb la qual cosa la bagenca va pujar a la 21a posició.

El seu temps va ser de 57 segons i 80 centèsimes, i va quedar a gairebé dos segons de l'austríaca Chiara Mai, la que marcava el top-20 i, per tant, la possibilitat de baixar en la segona ronda. La victòria va ser per a la russa Alina Taraitxenkova, que va vèncer les italianes Alessia Crippa i Valentina Margaglio. Raul tindrà avui una nova oportunitat en la segona jornada de la Copa d'Europa d'Igls.

En la categoria masculina, el cantàbric Adrián Rodríguez, tutelat, com Raul, per Ander Mirambell en l'equip de la Federació Espanyola de Gel, va ser 29è entre els europeus.