Possible reunió de Grau i Abidal amb Xavi a Doha

? Segons va informar ahir RAC-1, el director executiu del Barça, Òscar Grau, i l'esportiu, Éric Abidal, s'haurien traslladat a Doha per sondejar Xavi Hernández i per veure quina disponibilitat tindria per ser el proper entrenador del club. De tota manera, no es compta amb un relleu de Valverde durant la temporada, si no hi ha un daltabaix total, sinó que seria per a l'estiu. També van visitar Dembélé, que s'hi recupera de la lesió.