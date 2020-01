Suspenen 12 partits del futbol base del CE Manresa perquè el club no paga els àrbitres

La profunda crisi econòmica que arrossega el CE Manresa ha escrit un nou capítol. Dotze dels partits de futbol base que s'havien de jugar aquest cap de setmana amb equips de l'entitat blanc-i-vermella han estat suspesos per reiterats impagaments arbitrals.

Així ho ha decidit el comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol. El club manresà deu uns 9.000 euros d'arbitratges d'aquesta temporada. El president del club, Luis Villa, ha admès la gravetat de la situació, però ha comentat que «estava negociant que descomptessin de la subvenció que ens ha d'arribar properament des de la federació els diners que nosaltres devem. Però al final no ha estat possible». El Manresa serà donat com a perdedor en tots aquests partits suspesos.

Massegú: «S'ha de resoldre»



Ahir, a mesura que es va conèixer la situació, els pares i les mares de jugadors afectats per l'esmentada suspensió es van fer ressò del que estava passant a través de les xarxes socials. Al respecte, Toni Massegú, com a regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, ha dit a aquest diari que «és un cas que hem de poder resoldre com sigui. Hi ha moltes famílies implicades i l'Ajuntament es compromet a fer de mitjancer amb la Federació Catalana de Futbol perque això no torni a passar, ni la setmana que ve ni tampoc en el que queda encara de temporada. Ara som prou coneixedors dels problemes econòmics pels quals passa en aquest moment el CE Manresa, però també pensem que l'actual president no ha prioritzat bé els recursos que dona el futbol base». Cal recordar que el primer equip milita a la Tercera Divisió, que és la categoria assolida després de l'ascens de la temporada passada.



Esperant l'assemblea



La situació econòmica del CE Manresa ja fa temps que no és bona. La temporada passada ja es van quedar a deure mensualitats tant als jugadors com als entrenadors del primer equip i també als entrenadors del futbol base.

Aquesta campanya també ja hi ha hagut endarreriments. Villa ha dit que «m'he mogut molt. No és un problema de junta directiva, sinó de falta de diners». Fa setmanes, un grup de socis del Manresa demanava per carta la celebració d'una assemblea on es detallin els números reals de l'entitat. Segons Villa, aquesta reunió es farà la primera setmana de febrer. En l'assemblea no es descarta que pugui sorgir un grup interessat a fer-se càrrec de l'entitat.