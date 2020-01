Alonso: «Quan acabem entre els primers, m'he de pessigar per creure-m'ho»

Fernando Alonso (Toyota), que té l'avianès Marc Coma de coplilot, va assegurar que s'ha de «pessigar» per creure's que en moltes jornades estan entre els primers de la classificació de cotxes del Ral·li Dakar, i va advertir que la segona setmana de competició «serà més dura del que sembla», ja que hi haurà «moltes dunes, dificultats amagades amb cansament acumulat».

«A mesura que han anat passant les etapes i em veig entre els 5-6 primers, gairebé m'he de pessigar per creure-m'ho. Soc conscient que queda una segona setmana dura, amb moltes dunes i molta sorra, i estarem llestos per a aquest desafiament, també», va declarar en la jornada de descans. En aquest sentit, l'asturià va reconèixer que el balanç, ara per ara, és «fenomenal. M'he divertit molt aquesta primera setmana, m'he sentit competitiu. Fa sis dies teníem la sortida a Yeda i no sabia molt bé on podria estar dels líders, a mitja hora en cada etapa, a una hora, a 40 minuts... No sabia gaire bé el ritme d'aquesta cursa», va apuntar.

D'altra banda, el bicampió mundial de Fórmula 1 va advertir de la dificultat de la segona setmana del raid. «La segona setmana serà més complicada del que sembla. Encara falten 2.700 quilòmetres per fer enmig de desert obert, trobarem moltes dunes, dificultats amagades, i haurem de tenir els ulls molt oberts. El cansament també es va acumulant, hi ha fatiga en els pilots, els copilots i els mecànics, i també al cotxe: suspensions, motors, canvis... Tot es va acumulant», va indicar.

Alonso va reconèixer que té «una sensació rara després de tants anys en circuits. No diria que t'ho passes bé, perquè vas a tanta velocitat i amb tants salts que t'agradaria baixar el ritme per gaudir més de la conducció».