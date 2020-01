El Capellades i l'Igualada Femení poden obtenir la Copa Generalitat

Per segon any consecutiu, l'Anoia estarà representada tant en la final masculina com en la femenina de la Copa Generalitat. Ahir, en les semifinals disputades al pavelló municipal capelladí, l'Igualada Femení HCP i el Capellades HC van segellar la classificació per a les finals femenina i masculina de la competició.

La jornada d'ahir es va iniciar amb la primera semifinal masculina, un matx que va enfrontar al HC Tona i al Barça B. Va ser un partit vibrant que es va resoldre quan només faltaven 28 segons per al final, gràcies al decisiu gol de l'osonenc Xavi Oliva (3 a 2).

En la segona semifinal, el CP Congrés va resistir els embats ofensius dels locals fins al descans (0 a 0), però els capelladins van sentenciar a la represa (2 a 0).

Pel que fa a les noies, l'Igualada Femení HCP no va donar cap opció de revenjar-se a l'equip que va eliminar el curs passat en semifinals. Les jugadores de María Fernández Pulgui ja dominaven al descans per 3 a 1, amb gols d'Ester Ferrer, Carla Claramunt i Laia Cid. A la represa, Mar Franci va golejar en el seu debut amb les igualadines i va arrodonir el 4 a 2 definitiu. En l'altra semifinal, el CP Voltregà B va golejar el CH Mataró (4 a 0).

La final femenina es jugarà aquesta tarda (16 hores) i la masculina s'iniciarà a les 17.45 hores.