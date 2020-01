El combinat estatal venç Alemanya i avisa els seus rivals de l'europeu

Els dos últims campions europeus es van citar a Trondheim (Noruega) en el partit clau del grup B de l'Europeu d'handbol, amb victòria del combinat espa-nyol per 33 a 26. Espanya i Alemanya van tenir un inici de partit sense encert de cara a porteria i es van quedar sense marcar durant els primers quatre minuts i mig, temps en què Gonzalo Pérez de Vargas va començar el repertori d'aturades impossibles. Quan el combinat de Jordi Ribera va estrenar el marcador van arribar uns minuts de recital que van descol·locar de l'enfrontament els jugadors germànics. Amb gols d'enorme plasticitat, com els de Raúl Entreríos i Álex Dujshebaev (autor de set gols), el combinat estatal va col·locar-se amb un 8 a 2 al favor. Després va encallar-se amb la defensa 5-1 que va proposar una Alemanya que arribava al campionat amb baixes, i l'avantatge es va anar reduint a només un gol en temps rècord. Però el porter del Barça va continuar amb el recital i al descans guanyaven els espanyols per 14 a 11.

La segona meitat de la selecció espanyola va ser molt completa, en què van rutllar en totes les posicions. A més del nivell de la porteria, Joan Canyellas va fer circular la pilota amb molt d'encert, Maqueda i Álex Dushebaev van enviar dins la porteria tot el què llençaven, els extrems també van marcar, sense oblidar una defensa altament solidària dels de Jordi Ribera. Espanya va disposar de 10 gols d'avantatge i els últims deu minuts de partit van ser un tràmit.

Demà, els vigents campions d'Europa jugaran contra els Països Baixos (20.30 h), amb la ment ja posada en la segona fase. Amb aquesta solvent victòria, els espanyols donen un avís a tots els seus principals rivals per aconseguir el títol.