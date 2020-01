Un derbi per coronar un convidat

El Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares aquesta tarda (19 h) en la gran final de la Supercopa d'Espanya, que ha estrenat el nou format de final a quatre, a l'estadi King Abdullah de Jiddah (Aràbia Saudita). Ambdós equips, invitats gràcies al nou format, jugaran per primer cop una final inèdita sense el guanyador de la Lliga ni el vencedor de la Copa del Rei.

El conjunt blanc segueix en una dinàmica molt positiva de joc i de resultats, després de perdre per última vegada a la Lliga el 19 d'octubre a Son Moix davant del Mallorca. El conjunt blanc-i-vermell també es troba en un gran moment de forma i no coneix la der-rota des que va perdre a casa davant del FC Barcelona. Els dos equips han mostrat una gran solidesa defensiva gràcies, sobretot, a les gran actuacions dels seus respectius porters, el belga Thibaut Courtois i l'eslovè Jan Oblak. Els últims sis anys, els dos equips s'han enfrontat en quatre finals, dues guanyades pels blancs (les finals de Champions del 2014 i el 2016) i dues guanyades pels blanc-i-vermell (la final de Copa del 2013 i la Supercopa d'Europa del 2018). Per a avui no s'esperen grans sorpreses en els onzes inicials. Davant el Barça, Simeone va esperar al seu camp els blaugrana i no va tenir la possessió de la pilota; en canvi, pel que fa als blancs, caldrà veure si Zidane torna a jugar amb cinc migcampistes o canviarà el sistema.

El tècnic madridista, amb les baixes de Benzema, Bale i Hazard, va preferir rodejar Luka Jovic de migcampistes, un plantejament que va servir per dominar el València i que té molts números de repetir-se. Rodrygo, Vinicius, James o Marcelo podrien donar aire fresc a l'onze inicial blanc. Per la seva banda, Simeone perd de nou Koke per lesió. Héctor Herrera jugarà amb Thomas Partey, flanquejat per Saúl i Correa.

El Cholo Simeone va confirmar que el central uruguaià José Maria Giménez està físicament preparat, i podria entrar a l'eix de la defensa juntament amb Felipe. A la davantera, el jove Joao Félix acompanyarà Álvaro Morata.