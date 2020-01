El primer equip del CE Manresa aparca la crisi del club amb una triomf solvent (3-0)

L'envoltori feia pensar que no seria un partit fàcil per al CE Manresa. La suspensió el divendres de dotze partits els equips de futbol base, la posterior dimissió del president Luis Villa i, tot plegat, en el marc d'una important crisi econòmica que arrossega l'entitat, no eren bons auguris per a un equip que, malgrat els endarreriments en les mensualitats, està donant la cara, com també ho va fer la temporada passada quan va aconseguir l'ascens tot i diversos impagaments als jugadors i al cos tècnic.

Avui, el CE Manresa ha sortit al terreny de joc deixant de banda, almenys per una estona, els problemes que té l'entitat. Els jugadors han saltat al terreny de joc més endollats que els del Vilassar i ja, al minut 2, manaven per 1 a 0 en el marcador. Ha estat una jugada en la qual Fran Orellana ha rebut una pilotada llarga, ha fet un bon control dins de l'àrea i ha xutat ras i creuat, acabant la pilota al fons de la xarxa. Quatre minuts després, els manresans han desaprofitat una bona acció de contracop. Amb el resultat en contra, el Vilassar ha passat a dominar el mig del camp, però sense fer mal al davant i amb un CE Manresa que, en les contres, donava més sensació de perill. Al minut 16, Miguel Ángel Luque ha estat objecte d'una clar penal, una infracció que el col·legiat Aguayo Prieto ha tet fora de l'àrea. Tot i això, el mateix jugador de Galera ha aprofitat el llançament de falta directe per fer el 2 a 0, això si, amb la col·laboració del porter visitant.

El CE Manresa ha pogut jugar una fase de la confrontació ple de confiança amb el 2 a 0 favorable. La millor arma per desguarnir els atacs del Vilassar eren les reiterades recuperacions al mig del camp, que donaven peu a contracops ràpids i perillosos, amb una bona circulació de la pilota. Al minut 29, el santjoanenc Erik Sarmiento ha fet una llarga esprintada amb la pilota els peus, i davant de la porteria de Montiel, ha fet un xut massa alt. Fins al final del primer temps, cap dels dos conjunts ha disposat de bones ocasions.

A la represa, el Vilassar ha buscat el gol amb més dedicació davant un CE Manresa força arronsat al darrera. Cano al minut 50 ha tingut la millor oportunitat del seu equip fins el moment, però s'ha trobat al davant a Pol Busquets, que ha desviat el seu llançament a córner; en aquesta acció, els jugadors visitants han reclamat penal per una lleu agafada a l'esmentat Cano. El CE Manresa estava patint i ha vist com al minut 58, Bacari xutava al pal després d'un greu error defensiu blanc-i-vermell. En la part final del partit, el CE Manresa va poder jugar més tranquil doncs el Vilassar tenia cada cop menys força i menys temps per la remuntada. Al minut 71, Luque ho ha provat amb un xut ras massa fluix i al 77, Fran Orellana s'ha presentat davant Montiel però es s'ha entortolligar abans de xutar. Tot i perdre capacitat ofensiva, el Vilassar no ha desistit i al minut 87 encara ha tingut una altre ocasió que Pol Busquets ha aturat a Gonpi. Encara quedava la cirereta del partit, un contracop de llibre en el qual Joel Méndez ha donat mastegat el gol al seu company Walter Fernández (min 89).

Diumenge que ve, inici de la segona volta amb un Manresa-Figueres, de nou al Congost. Els manresans han tancat la primera volta en una còmode desena posició.