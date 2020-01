Fernando Alonso i Marc Coma continuen amb la seva progressió al Dakar

Tot i que l'inici del Dakar va ser una mica problemàtic per ells dos, Fernando Alonso i Marc Coma van millorant a poc a poc. L'asturià ha quedat sisè en la tràgica setena etapa del Dakar, marcada per la mort del portuguès Paulo Gonçalves en motos, disputada aquest diumenge. És bastant comú veure'l en les darreres etapes entre els deu primers classificats. Ara mateix és 15è a la general, lluny de les posicions del davant però sent els millors debutants en la categoria de cotxes. Giniel de Villiers i Àlex Haro han quedat en 7è lloc en l'etapa i en la general són sisens. L'olianès Isidre Esteve ha patit una avaria que, a hores d'ara, continua reparant. Segons el temps que s'estigui podria estar en perill la seva continuïtat al Dakar.

D'altra banda, Gerard Farrés i Armand Monleón han aconseguit la vuitena posició en buguis a la setena etapa. Segueixen molt lluny de les posicions del davant, a més de 4 hores, i és pràcticament impossible que el manresà i l'igualadí guanyin el Dakar. En motos, el nargoní Jaume Betriu ha estat 17è i segueix entre els 15 primers a la general. El martorellenc Pep Mas ha quedat 83è a l'etapa i és 74è a la general.