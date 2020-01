El Girona avança ronda a la Copa amb dos gols del vilomarenc Soriano

El Girona disputarà els setzens de final de la renovada Copa del Rei. Ronda que va atrapar patint més del compte al camp d'un Cartagena que va vendre molt cara la derrota i que només va claudicar al temps extra, el qul va haver d'afrontar amb un home menys. Espès i sense gaire presència en atac, l'equip de Pep Lluís Martí va veure com el seu rival li capgirava en pocs minuts el gol inicial de Jonatan Soriano. El Girona no va perdre de miracle i va ser capaç de forçar la pròrroga al temps extra gràcies a un gol salvador d'Ignasi Miquel en l'última jugada del temps reglamentari. Ja amb un home més i amb tota la pròrroga per jugar, la punteria de Soriano i un gol del debutant Carlos Martínez es van traduir en el 2-4 final i la conseqüent classificació dels blanc-i-vermells.

El Badalona va donar la sorpresa després d'eliminar el Getafe, de Primera Divisió, per 2 gols a 0. El conjunt català va aprofitar l'expulsió del visitant Timor per dues targetes grogues al minut 30 de partit. Els catalans van aconseguir avançar-se amb un gol a falta de cinc minuts de Chema Moreno. Els madrilenys es van abocar a l'atac i van acabar encaixant el definitiu 2-0 al temps de descompte, obra d'Esteban. El tercer equip català que va disputar el seu enfrontament de Copa del Rei va ser el Gimnàstic de Tarragona. El conjunt tarragoní va quedar eliminat després de perdre per 1 gol a 3 al Nou Estadi davant del Saragossa. Els aragonesos es van avançar en el marcador amb dos gols a la primera meitat. El primer va ser en pròpia porteria de Rodríguez i el segon, també en pròpia porteria, de Goldar. Els jugadors catalans van escurçar la diferència al minut 70 amb un gol de Ballesteros, però el Saragossa va sentenciar el partit amb el tercer gol, obra de Papunashvili, quan faltaven quatre minuts per arribar al final.



Avui, torn per a l'Espanyol

El conjunt perico disputarà el seu partit de Copa, aquest matí al camp del San Sebastián de los Reyes (12 h). Abelardo no vol cap tipus de confiança en el seu primer partit de Copa i apunta que «hem d'estar al 200 per cent perquè ens ho posaran molt difícil».