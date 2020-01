una jornada de descans diferent

La jornada de descans també ha estat diferent respecte a les edicions passades, sobretot per l'indret, al mig de Riad, una gran capital. Una gran esplanada d'asfalt, tenint en compte que els anteriors bivacs, tal com els anomenen els francesos, eren sobre ter-ra o sorra. Tothom va dormir al campament, ja sigui en una tenda o en confortable motor home. El dia abans al vespre, una vegada havien entrat la majoria de participants, només quedaven els mecànics treballant a fons. Els pilots i copilots punters ja estaven a l'hotel. Vaig passejar-me per tot arreu amb una calma excepcional, i vaig aprofitar per anar a l'espai malle moto. És la categoria dels més valents. El corredor, la seva moto i una caixa d'1 m x 40 cm x 60cm Res més. Una vegada arriben al final de l'etapa, entren en un recinte tancat on no els poden tocar i reparar la moto. Tot el seu material va dins la caixa: recanvi, olis, etc. La caixa se la tornen a trobar l'endemà al campament d'arribada. L'organització només els ajuda amb els pneumàtics. Per a tota la resta estan sols, cap ajuda mecànica externa. Són una quarantena, la inscripció és la més barata i en fer-ho sense ajuda del mecànic no necessiten ni vehicle d'assistència ni personal d'ajuda. Tot plegat fa que els pressupostos del malle moto siguin els més baixos. En tenir tot el dia de descans per endavant, havien arribat i deixat les motos tal com estaven, no treballava ningú. Brutes, colpejades i diria que cansades com ells, les motos estaven al davant la caixa. Eren les 23 hores i en faltaven unes quantes, no tots van aconseguir arribar al tall de divendres al vespre. El matí també va ser molt calmat, cap soroll ni presses per arribar a la sortida. Només algun motorista que arribava, tenint en compte que havien dormit a les dunes. Reparar la moto, dormir una mica i descansar per tornar-hi avui al matí. L'etapa d'avui és la més llarga de totes, de 546 quilòmetres. Està previst que el més ràpid ho faci en unes 6 hores. La mitjana de velocitat estarà per sobre dels 110 km/h. La sorra i les dunes van augmentant a mesura que prenem direcció sud. En el nou roadbook les dunes venen classificades en tres nivells de dificultat: des de L1 (les més fàcils) a les L3 (les més temudes). Avui hi ha tres seccions de L3.