El Liverpool venç i firma els millors números de la història de la Premier

Vint victòries i un empat en vint-i-un partits disputats. Són els espectaculars registres del Liverpool aquesta temporada a la Premier League. No havia passat mai en la història d'aquesta competició. Els de Klopp semblen no tenir rival i pràcticament tenen el títol a la butxaca. Els reds van guanyar 0-1 al camp del Tottenham gràcies a un gol de Firmino al minut 37. Els de Mourinho van buscar l'empat en el segon temps, però Son i Lo Celso van desaprofitar les millors ocasions de gol. El Leicester, segon classificat, va perdre a casa contra el Southampton per 1-2. Tot i avançar-se amb un gol del belga Praet, els locals van veure com els visitants s'emportaven els tres punts gràcies a les dianes d'Armstrong i Ings. El Leicester podria perdre la segona plaça si el Manchester City guanya aquesta tarda (17.30h) al camp de l'Aston Villa.

El Chelsea es va fer fort a la quarta posició amb una victòria clara contra el Burnley per 3-0. Jorginho, de penal, i Abraham (13 gols a la Lliga) havien marcat diferències en la primera part. Hudson-Odoi va tancar el resultat per als de Lampard en el segon temps. El Manchester United també va golejar el seu rival. Els de Solskjaer van passar per sobre del Norwich City, el cuer, per 4-0. Doblet de Rashford i dianes de Martial i Greenwood, que mantenen els cinc punts de desavantatge amb el Chelsea. Avui, a part del partit del City del santpedorenc Pep Guardiola, també es disputarà el que enfrontarà el Bournemouth i el Watford (15 h).