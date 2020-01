Els pares del futbol base convoquen per a aquest matí una concentració de rebuig a la situació

Tot l'enrenou que ha provocat la suspensió de dotze partits del futbol base del CE Manresa i la dimissió posterior del president Luis Villa no ha deixat indiferent els pares que tenen els seus fills jugant en el club blanc-i-vermell. Per aquest motiu s'ha convocat per avui al matí (11 h, abans del partit del primer equip) una concentració a la porta lateral del Nou Estadi del Congost en senyal de protesta per la situació i, sobretot, per trobar solucions. «No volem protestar contra ningú en concret ni volem culpables, sinó mirar de buscar remeis i que tot plegat no s'allargui en el temps». Aquesta convocatòria està feta per l'anomenat Sector Blanc-i-vermell, que demana «respecte per al nostre futbol base. És l'hora de defensar el que és nostre. Hem d'anar tots a l'una»



L'estructura esportiva segueix

L'anomenada estructura esportiva (bàsicament coordinadors del futbol base) ha deixat clar que «nosaltres seguirem treballant de la mateixa manera per tal que la repercussió esportiva de la dimissió del president sigui la mínima en el dia a dia dels equips. Nosaltres també ens hem vist afectats per la situació i en som víctimes, però reiterem el nostre compromís amb els jugadors del club».