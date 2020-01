Pedro Martínez: «El més important de l'equip és que creu en el que fa»

«Avui hem guanyat fàcil

En valorar la trajectòria del Baxi, Martínez comentava que «el més imporant és que l'equip té fe, creu en el que fa a cada moment, sap competir. Sí que m'ha sorprès personalment arribar amb vuit victòries en acabar la primera volta, fa unes setmanes no ho esperava. L'actitud que veig en els jugadors és molt bona i tinc també curiositat per veure quina és la seva evolució». Tot i així, vol tocar de peus a terra: «Així com hem tingut un mes i mig que ha estat extraordinari també ens pot arribar la mala ratxa i començar a perdre. Ara hem de pensar ja en el partit de dimecres a Turquia, i en el nostre objectiu a la Champions que ha de ser acabar entre els dos primers del grup». Sobre Toolson, al final descartat, va dir: «té un cop al peu, encara va una mica coix. Em diuen els metges que no ha de ser una lesió greu però depenem de les seves sensacions».

L'Andorra haurà d'esperar als resultats del Bilbao al Palau i del Gran Canària contra el Baskonia per entrar a la Copa, tot i que ho té a l'abast. Ibon Navarro va dir que «els errors en els tirs ens han passat factura al final. El Manresa no és només avui que ha jugat bé, està fent una gran temporada».